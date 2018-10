È un bollettino di allerta gialla quello diramato dalla Protezione Civile della Regione Molise: sono previste precipitazioni a carattere temporalesco, da isolate a sparse su tutto il territorio regionale e forti venti orientali che colpiranno soprattutto la costa. Le previsioni coprono un raggio di nove, dodici ore a partire dalla tarda mattinata di domenica 21 ottobre.

L’allerta resta sempre alta e la Regione ha attivato una fase di monitoraggio per fenomeni localizzati di: erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; danni localizzati a strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture leggere o oggetti instabili; mareggiate sulla costa con disservizi e pericolo per le strutture poco stabili sulla costa; difficoltà nella navigazione, specie sotto costa.