Giornali e fondi, bagarre su Greco: “La dignità non si compra al supermercato col reddito di cittadinanza”

E’ ancora polemica dopo le dichiarazioni del capogruppo del M5S in Consiglio regionale.

Andrea Greco, ex aspirante governatore del Molise, in un post su facebook pubblicato ieri mattina ha esultato per il previsto taglio dei fondi pubblici alla stampa “fino all’azzeramento nel 2020” previsto in Bilancio. Lo stesso ha anche parlato di quelle che a suo giudizio sono state fino a oggi “sovvenzioni che alimentano un sistema marcio” e di cui, in buona sostanza, il venirne meno non avrà ripercussioni sulla tenuta democratica dell’Italia.

Per l’Ordine dei giornalisti del Molise quelle di Greco sono parole “che offendono tutta la categoria e soprattutto quei colleghi che, pur nella precarietà ormai tanto diffusa, svolgono quotidianamente con sacrificio un egregio lavoro per garantire al cittadino una corretta informazione”.

Invitando Greco a chiedere scusa per le sue dichiarazioni (cosa che probabilmente il consigliere non farà visto che quella è, in fondo, la posizione ufficiale del Movimento, ndr), l’Ordine si è detto disponibile a un confronto “che porti a costruire e non a distruggere, perché la libertà si difende anche con la pluralità dell’informazione. Un pluralismo che i giornalisti molisani continueranno a garantire anche senza fondi pubblici. La dignità, consigliere Greco, non si compra al supermercato con l’eventuale reddito di cittadinanza. La dignità non si svende. La dignità va semplicemente rispettata. Questo chiedono i giornalisti. Questo chiedono i cittadini”.

E a difesa della stampa e “di chi vuole delegittimarla” anche il presidente della Regione Donato Toma.

“Che taluni politici intendano eliminare il contributo alla stampa è una scelta che può essere condivisa o meno. Affermare, come abbiamo letto in un post su facebook, che quello dell’informazione sia “un sistema marcio, con qualche eccezione, che non ha informato il Paese ma lo ha reso ostaggio della disinformazione” sembra essere, invece, una mera farneticazione politica che reca danno in re ipsa e lascia il tempo che trova”.

E’ noto anche che il Movimento 5 Stelle è per l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti. Una evenienza che “laddove rispondesse a verità, ci metterebbe di fronte ad un disegno strategico mirato, molto pericoloso per la democrazia e la libertà dei cittadini, contro il quale ciascuno di noi avrebbe l’obbligo morale di mobilitarsi e di alzare barricate. Volenti o nolenti, il diritto di critica, come quello di cronaca, è un principio sancito dalla Costituzione e quanti lo esercitano, attenendosi ai criteri della verità, della pertinenza e della continenza, non fanno altro che dare voce a quel pensiero divergente, una sorta di contrappeso e di bilanciamento della notizia, che garantisce ai cittadini un’informazione pluralista, angolare e, soprattutto, svincolata da centrali di controllo. Vi è il ragionevole dubbio – e spero non diventi certezza – che questo sistema di garanzia dell’informazione venga seriamente messo in discussione e, cosa ancor più grave sul piano dell’onestà e della serietà intellettuale, lo si voglia minare bollandolo come disinformazione. In forza di tali considerazioni, reputo, pertanto, sia doveroso scendere in campo a difesa della stampa nelle sue articolate declinazioni, affinché venga messa nelle condizioni di continuare ad esprimersi e comunicare liberamente nel rispetto di quel ruolo fondamentale che esercita nella nostra democrazia costituzionale”.

Toma ha infine ricordato che in sede di Conferenza delle Regioni “ho già perorato le esigenze delle televisioni locali rispetto al taglio dei contributi e continuerò a prendere posizione in tutte le sedi istituzionali ove sia necessario agire per garantire il pluralismo e la libertà di stampa. L’informazione è presupposto per l’esercizio consapevole della cittadinanza e, rispetto ai benefici sulla democrazia, ha costi irrisori per le finanze dello Stato”.

E non è rimasto indifferente neppure il consigliere del Pd Vittorino Facciolla: “Le parole usate da Greco non necessiterebbero di nessun commento se non fossero finalizzate, con lucida strategia dell’intero Movimento, ad elevare la disinformazione quale valore di governo. Senza scomodare la nostra Costituzione e la Corte Europea dei diritti fondamentali dell’informazione, la prolazione del prode Andrea, vuole affermare l’inutilità se non addirittura la dannosità di garantire il pluralismo informativo e la certezza dell’informazione. Appare evidente, a chiunque, che senza stampa libera, senza giornalisti liberi, che per dovere di norma e deontologia rappresentano l’unico vero presidio preventivo al manicheo sistema delle fake news, ci troveremmo a vivere dentro una galassia informativa nutrita da gruppi di potere che, muovendo sul dato emozionale negano l’affermazione della verità quale valore, a meno di non malignamente pensare che questi nuovi governanti abbiano in animo di determinare un regime nel quale il falso, il livoroso e l’ignorante gli garantiscano la conservazione del potere conquistato”.

Stupore e sconcerto anche da parte del gruppo consiliare Orgoglio Molise (Gianluca Cefaratti, Paolo Matteo, Vincenzo Cotugno) : “Non abbiamo nessuna voglia, né tempo, per replicare al consigliere Greco, ma vogliamo ribadire il nostro più assoluto diritto ad essere informati, un diritto inalienabile per l’intera popolazione. Non possiamo, inoltre, non considerare che dietro ogni colonna di un giornale, dietro un servizio giornalistico, nei volti oramai familiari dei giornalisti, nazionali o locali, che quotidianamente entrano nelle nostre case, ci sia una madre o un padre di famiglia, che lavorano dalla mattina alla notte con un unico scopo: informare i cittadini su quello che accade nei loro territori, in Italia e nel mondo. E di certo da amministratori di questa regione, non possiamo non preoccuparci delle decine di posti di lavoro che andranno persi, delle professionalità costituitesi nel tempo che dovranno trovare necessariamente una nuova collocazione, della mannaia che si abbatterà su di loro e le loro famiglie. Da legislatori possiamo anche cambiarle le regole in uno stato di democrazia che riconosce alla maggioranza la forza di fare, ma al tempo stesso non possiamo disgiungere la nostra azione dalla responsabilità amministrativa che ci deve vedere partecipi delle esigenze della gente, in questo caso dei lavoratori che resteranno senza lavoro. Quest’ultima riflessione ci dovrebbe portare tutti a capire che non si può gioire di un tale provvedimento, laddove questa gioia diventa uno schernimento per la sofferenza di tante persone”.