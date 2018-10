Campobasso

Gioco d’azzardo, l’Unione consumatori inizia la ‘battaglia’ tra i giovani

Il 9 novembre al liceo Scientifico di Campobasso l'incontro organizzato dall'Unione dei Consumatori del Molise. "Si tratta di un incontro rivolto ai ragazzi del quarto e del quinto anno - spiega l'avvocato Ennio Cerio - e per l'occasione saranno raccolte le firme per l'eliminazione dei bancomat dai tabacchini. Inoltre ci sarà spazio per l'informazione e la prevenzione su un tema scottante come quello della ludopatia".