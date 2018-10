Fiera d’ottobre, colore e integrazione nello stand dello Sprar: “Nessuno nasce per odiare”

E’ stato uno degli stand più visitati della 276° fiera d’ottobre di Larino. Con la sua allegria e con i suoi colori lo stand etnico dello Sprar di Larino, centro gestito dalla cooperativa Medihospes, è stato il punto di incontro, “di scambio e di interazione per tutti i visitatori della fiera”.

Lo staff dello Sprar frentano ha deciso di ripetere l’esperienza dello scorso anno mettendo in vetrina il proprio “progetto di accoglienza” in una delle più antiche ed importanti fiere campionarie del centro-sud Italia che attira ogni anno tantissimi espositori e visitatori non solo del Molise ma anche dalle regioni limitrofe.

Durante la 5 giorni della fiera gli ospiti del centro Sprar, assieme allo staff, hanno mostrato le opere realizzate attraverso il laboratorio “un filo di…”, dei proverbi africani porta fortuna, le loro riconoscenze per aver partecipato a molteplici manifestazioni della comunità frentana in questi 4 anni di attività. Uno stand molto visitato che è stato luogo di “scambio e di interazione con tutti i visitatori della fiera” affermano dal centro.

A scopo informativo e divulgativo sono state distribuite le brochure del progetto Sprar di Larino. “Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla quale appartengono – concludono dallo Sprar -. Gli uomini imparano ad odiare, possono anche imparare ad amare, perché l’amore, per il cuore umano, è più naturale dell’odio.“