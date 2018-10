Un sodalizio che dura da più di vent’anni e che lega il nostro territorio ad una delle aziende più rilevanti a livello nazionale. Un binomio che accosta il nome di Larino a quello della GFC, leader nella produzione e assemblaggio di schede elettroniche.

In quest’ottica nasce il weekend-evento ‘Fabbrica a porte aperte’: un ringraziamento del team al Molise che nei giorni di venerdì 28 e sabato 29 settembre ha raggiunto il suo culmine. Grazie alle visite guidate all’interno dell’azienda, che hanno richiamato un folto numero di rappresentanti di realtà commerciali nazionali, la nostra regione ha avuto la possibilità di mostrare tutte le sue bellezze.

Tour guidati a Civita Campomarano e Larino hanno permesso di far conoscere il patrimonio naturalistico e gastronomico della regione. L’evento ha toccato il suo massimo durante la cena di gala organizzata a Castelmauro, con una sezione speciale dedicata all’osservazione delle stelle.

“GFC ha voluto fortemente questo evento per ringraziare soprattutto gli oltre cento tra dipendenti e loro famiglie, che hanno partecipato ai tour guidati aziendali e alla Cena di Gala – scrive l’azienda nella nota stampa – Un’occasione per dimostrare gratitudine verso la componente umana, che lavora instancabilmente e che produce la ricchezza più duratura. Un omaggio alla nostra terra e a chi quotidianamente si impegna per la crescita personale e collettiva. La conoscenza del territorio passa anche attraverso la scoperta del suo patrimonio umano e imprenditoriale, di chi crede e investe nello sviluppo del Molise”.