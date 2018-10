Le immagini parlerebbero da sole. In quella che si potrebbe ribattezzare “via Crucis della munnezza”, l’inciviltà regna sovrana. La strada delle Chiancate, che collega Guglionesi con Termoli e sbocca su viale Padre Pio, costeggiando l’ospedale San Timoteo, ancora una volta è palcoscenico dell’abbandono sconsiderato di rifiuti. Non stiamo parlando della ahimè consueta busta di immondizia gettato dal finestrino di un’auto in corsa, bensì di un’intera casa.

Sì, perché ciò che hanno trovato gli operatori di Ambiente Basso Molise, l’associazione da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e nella denuncia delle discariche illegali, è frutto dello smantellamento vero e proprio di un’abitazione: mobili, materassi, valigie, piatti, bicchieri, vestiti, scarpe, bottiglie, frigoriferi, televisori, letti, tappeti, water. C’è davvero di tutto nel “triangolo della monnezza”.

La strada provinciale, lontana dai centri abitati e pertanto al riparo da occhi indiscreti, non è purtroppo nuova ad episodi del genere, ma il crimine – perché di questo si tratta – che si è consumato nelle scorse ore, ha davvero dell’incredibile. “Solo gente ignorante e incivile riesce a fare cose del genere – commenta amaramente il presidente dell’associazione, Luigi Lucchese -. Il degrado ambientale generato dall’abbandono di rifiuti è un fatto di immediata percezione e riguarda ogni tipologia di rifiuto (domestico, speciale e pericoloso). Le cause della crescente massa di rifiuti abbandonati sono molteplici ma la più evidente è una sola: non ci sono controlli per via dell’indifferenza di chi ci governa”.

E la situazione rimane immutata denuncia dopo denuncia, gli episodi di inciviltà che funestano l’ambiente si moltiplicano e pare ci si stia abituando a vedere scenari di tale sorta. Ma davvero ci si può abituare a tanta barbarie?