Campobasso

Edizione bagnata per la Festa dell’uva riproposta in città dopo 40 anni di assenza

Dopo quattro decenni di assenza a Campobasso è stata riproposta la Festa dell'uva: la prima edizione non è stata fortunata perché bagnata dalla pioggia che, però, non ha spento l'entusiasmo attirando decine di persone incuriosite dai quattro carri allegorici che hanno sfilato per le vie del centro.