Droga, blitz in borghese dei Carabinieri in centro città. 10 persone ‘pizzicate’ con coca e ‘fumo’

La lotta allo spaccio di droga diventa serrata e si intensifica soprattutto nei fine settimana.

Controlli straordinari sono stati svolti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Campobasso proprio nel week-end appena trascorso, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari – in borghese – hanno passato al setaccio il capoluogo molisano, strade e piazze solitamente frequentate da assuntori di droga ed hanno intensificato anche il controllo alla circolazione stradale per reprimere le condotte illecite tra le quali la guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope. Hanno tra i 18 e i 41 anni le persone controllate e perquisite. Dieci di queste sono stati trovati con dosi di cocaina, hashish e marijuana, le quali sono state poi condotte in caserma a Via Mazzini per i necessari adempimenti.

Tutta la sostanza stupefacente recuperata è stata sottoposta a sequestro amministrativo mentre i rispettivi detentori della stessa sono stati immediatamente segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso quali assuntori di droga.

Per due di loro, inoltre, sorpresi alla guida del veicolo con una dose di cocaina in tasca è scattato anche il ritiro della patente di guida.