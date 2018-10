Corecom, anche Ordine giornalisti indignato: “I nominati dalla politica non rappresentano la nostra categoria”

Dopo l’indignazione dell’Assostampa e il commento amaro del consigliere nazionale Cosimo Santimone, pioggia di critiche anche dall’Ordine dei giornalisti del Molise per la recente nomina al Corecom di un presidente e due consiglieri che nulla hanno a che fare con l’informazione e la comunicazione.

“Avremmo preferito che all’interno di un organismo di garanzia come il Corecom ci fosse la presenza di un nostro iscritto o perlomeno di un esperto in comunicazione. Tra i professionisti individuati dal mondo della politica – ha scritto la presidente dell’Odg, Pina Petta – non c’è una sola persona che abbia attinenza con il mondo della comunicazione, dell’informazione, dell’editoria in genere. Il nostro settore sottoposto a dura prova, ha necessariamente bisogno di avere dei rappresentanti lì dove vengono prese decisioni che possono potenzialmente riguardare decine e decine di posti di lavoro. Il fatto che non ci sia un rappresentante della categoria o comunque un esperto in materia di comunicazione rappresenta, in questo specifico periodo storico – conclude la Petta – un danno non indifferente”.