Cgil Cisl e Uil ascoltano i lavoratori e chiedono di cambiare la manovra

Cambiare la manovra economica per far ripartire l’Italia. Lo chiedono gli esecutivi nazionali di Cgil, Cisl e Uil, e la mobilitazione nazionale parte anche in Molise. A Roma si sono incontrati i gruppi dirigenti più ristretti dei sindacati confederali, rappresentativi di ogni Categoria e di tutti i territori. “Abbiamo discusso dell’attuale stagione politica caratterizzata dalla manovra di bilancio ed abbiamo varato un documento di analisi e di proposte rivolte al Governo, al Parlamento ed a tutte le forze politiche – spiega la segretaria regionale Uil Tecla Boccardo – Su questo documento, Cgil Cisl e Uil hanno deciso di aprire una vasta iniziativa di ascolto dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini, con attivi in ogni provincia e assemblee nei più importanti luoghi di lavoro. A breve avremo anche il calendario delle iniziative messe in calendario per la mobilitazione in Molise.”

Tecla Boccardo in merito alla legge di stabilità sintetizza: “Sono molti i punti che non ci convincono perché contraddicono l’intenzione, annunciata, di andare nella direzione dello sviluppo. Chiediamo, infatti, di modificare quei capitoli della manovra che riteniamo ingiusti e inefficaci. Noi vogliamo far crescere il Paese ed avanziamo proposte che consentono di ottenere questo risultato.”

“E, per noi molisani, questa fase di mobilitazione servirà anche per illustrare, ad iscritti e a tutti coloro che sono attenti alle posizioni del Sindacato confederale, valutazioni e proposte che da tempo, con un documento unitario, abbiamo avanzato alla Regione. Su queste ci era stato assicurata l’apertura di un confronto con il Presidente e la Giunta, mai effettivamente partito.”

L’obiettivo della Boccardo: “I molisani che vogliono vere opportunità di lavoro, programmazione dello sviluppo, salvaguardia della coesione sociale, potranno dire la loro, conoscere e arricchire le proposte sindacali, dare forza al cambiamento atteso. Questo è il Molise che non si arrende. E il Sindacato confederale, unito, sta dalla loro parte”