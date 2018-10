Perde in casa 3-4 il Città di Termoli in campo nel pomeriggio di oggi, domenica 21 ottobre, allo stadio Gino Cannarsa dove ha affrontato il Venafro. In gol per la formazione giallorossa Camponesco e Mallardo a cui hanno risposto gli ospiti: in rete prima Panico, poi Fontana e infine una doppietta di Vallone che ha sigillato la vittoria per la formazione bianco nera nella settima giornata di campionato di Eccellenza.

Vittoria in trasferta invece per il Termoli 2016 impegnato sul campo del Castel di Sangro in una partita particolarmente nervosa soprattutto nella ripresa. La vittoria ai giallorossi è arrivata grazie al gol di Impicciatore nel primo tempo.