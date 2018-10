Cade da impalcatura al termovalorizzatore, 56enne in ospedale

Un 56enne è rimasto ferito in maniera seria ma non grave questa mattina 9 ottobre in un incidente sul lavoro avvenuto al termovalorizzatore della Herambiente di Triverno di Pozzilli. L’uomo stava lavorando su una impalcatura quando ha perso l’equilibrio cadendo a terra.

Subito soccorso, il 56enne è stato trasportato all’ospedale Veneziale di Isernia in codice due, quello di media gravità, da un’ambulanza del 118. È stato quindi affidato alle cure dei medici dell’ospedale isernino che gli hanno riscontrato un politrauma.

Appare probabile che i carabinieri del capoluogo pentro apriranno un’indagine per capire le responsabilità dell’accaduto.