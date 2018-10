Alessandra Amoroso in concerto per la prima volta in Molise, ad aprile in tour con il nuovo disco “10”

Il 14 aprile 2019 Alessandra Amoroso sarà sul palco dell’Auditorium Unità d’Italia di Isernia per il concerto molisano del suo nuovissimo tour che prende il nome dal suo nuovo album “10” uscito il 5 ottobre, a dieci anni esatti dal suo ingresso ad “Amici di Maria De Filippi”, talent show di Canale 5 che nel marzo del 2009 le ha regalato la vittoria e l’inizio della sua carriera.

Per la prima volta la cantante 32enne salentina sarà in Molise per un tour che toccherà una città per ogni regione, come ha annunciato la stessa Alessandra Amoroso presentando il disco e il tour per ritrovarsi in mezzo ai suoi fan (la sua Big Family) e cantare insieme, dal Nord al Sud alle Isole.

Il tour promuoverà il nuovo disco della Amoroso che si intitola “10”, perché il viaggio con il suo pubblico è iniziato dieci anni fa. E’ un album di canzoni inedite che testimoniano la sua completa maturità artistica e alla cui lavorazione hanno contribuito il produttore Stefano Settepani e gli autori Dario Faini, Roberto Casalino, Federica Abbate, Daniele Magro, Cheope, Tony Maiello, Federica Camba e Daniele Coro.

«Isernia ospiterà uno dei venti concerti del tour di Alessandra Amoroso – ha affermato l’assessore comunale alla cultura Eugenio Kniahynicki – Sarà un tour che toccherà grandi città come Milano, Firenze, Torino, Bari, Cagliari, Perugia e Genova, solo per citarne alcune. La serata isernina, in programma per il 14 aprile 2019, si preannuncia come un prestigioso evento che sicuramente farà registrare l’ennesimo soldout del nostro auditorium. Di tale opportunità devo ringraziare il nuovo dirigente dell’Area Tecnica comunale, l’ingegnere Giuseppe Cutone, che mi ha messo in contatto con l’agente di zona della Amoroso, da lui personalmente conosciuto. Sono certo che lo spettacolo del 14 aprile dimostrerà come Isernia possa diventare un centro attrattivo di livello nazionale per l’organizzazione e lo svolgimento di importantissimi appuntamenti musicali».