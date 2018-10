Nemmeno le aiuole del Terminal di via Vico sono state risparmiate dallo scempio. E ora sono la ‘degna’ cornice di un’area caratterizzata dal degrado, che dovrebbe essere tenuta come un gioiellino e invece è abbandonata, con i marciapiedi ‘sgarrupati’ e senza servizi. Le piantine ornamentali di piracante da qualche giorno hanno i rami spezzati, segno di una ‘barbara’ potatura. Pare che questa volta i responsabili non siano i vandali. C’è infatti qualche testimone che pare abbia visto all’opera alcuni addetti al Comune di Campobasso.

E così è stato sfregiato pure quel piccolo angolo di verde che si trova all’interno del perimetro della struttura di via Vico, frequentata ogni giorno da circa 10mila pendolari che arrivano da ogni parte del Molise.

Non va meglio in altre zone della città. Ad esempio, il parcheggio di viale Manzoni, per intenderci quello vicino alla palestra del Cus Molise. Stesso discorso del terminal: degrado, sporcizia e abbandono. Questa mattina – 16 ottobre – erano al lavoro tre operai che hanno parzialmente risistemato la zona cominciando a tagliare le piante cresciute a dismisura. Peccato però che lo sfalcio non abbia interessato tutta l’area: intorno alla macchinetta per pagare il ticket del parcheggio, ad esempio, l’erba era ancora alta.

Invece sulla scalinata di accesso, quella che dal parcheggio porta su viale Manzoni, dopo il taglio della vegetazione, i gradini sono stati lasciati pieni di rametti, foglie e sporcizia, come dimostra la foto.

E ancora: in viale Manzoni gli operai hanno iniziato a riparare la pavimentazione dell’area di sosta risistemando ad esempio una delle grate per lo scolo dell’acqua. Peccato che per evitare il passaggio delle auto siano stati utilizzati due rami spezzati da qualche albero vicino al posto dell’apposita segnaletica.

I responsabili? In Comune nessuno sembra sapere nulla. “Il mio Assessorato non c’entra niente”, si affretta a dire il titolare dell’Ambiente Stefano Ramundo quando viene contattato dalla nostra redazione per avere chiarimenti sulla vicenda. E così, oltre allo scempio, c’è pure il giallo sulle responsabilità delle due operazioni di ‘cura’ del verde pubblico. Del resto, non sarebbe la prima volta che avviene a Campobasso.