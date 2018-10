Era ridotta a un immondezzaio, adesso è un ecobox pulito e ordinato dove poter gettare i rifiuti differenziati nel rispetto delle regole e del vivere civile. Quarta isola ecologica a Termoli quella sistemata nelle scorse ore dalla ditta EcoControl che le produce e dalla Teramo Ambiente, in via Carlo DelCroix, strada parallela a Corso Vittorio Emanuele III dal lato del porto. Lì, solo due giorni fa, primonumero.it aveva segnalato l’ennesimo scempio fatto di rifiuti di vario tipo gettati ovunque e sporcizia da far spavento.

Tutto questo accadeva dopo che la vecchia isola ecologica in legno, destinata solo ai condomini dei palazzi che si trovano su via Belvedere e via Delcroix, era stata incendiata e mai sostituita, anche perché ritenuta ormai concettualmente superata. Sistemare i bidoni all’interno di un gazebo di legno, sebbene chiuso, non era servito a evitare che gli incivili buttassero buste alla rinfusa o lasciassero vecchi mobili e materassi sull’uscio.

Tutto questo sarà un ricordo, almeno si spera. Certo è che adesso è semplicissimo gettare i rifiuti differenziati. Come per gli altri ecobox della Ecocontrol, presenti fra l’altro anche a Petacciato e a Campomarino, basta avere la tessera sanitaria per utilizzare l’ecobox e gettare l’immondizia. Al momento l’utilizzo sarà quindi aperto a tutti e la Ecocontrol e la Te.Am. confidano in comportamenti adeguati da parte della popolazione. In caso di ulteriori problemi legati al cattivo conferimento dei rifiuti, verranno invece consegnate delle apposite tessere dotate di codice ai residenti, prevedendo quindi che a usare l’isola ecologica siano solo loro, come accade per la struttura di via Cannarsa.

Sono invece aperte a tutti le isole ecologiche sistemate sul lungomare Cristoforo Colombo e a Rio vivo. Quest’ultima è stata recentemente bonificata dopo che i rifiuti erano gettati in maniera sparsa a causa della mancata sistemazione dei bidoni interni all’ecobox da parte della Teramo Ambiente. Ma appare chiaro l’orientamento del Comune di potenziare questo servizio anche con il cambio di gestione ormai imminente.

Nel contratto che verrà firmato a breve fra Comune e Rieco, l’azienda che in collaborazione con la Smaltimenti sud ha vinto l’appalto settennale, è previsto che vengano installati altri ecobox. Il cambio di gestione dovrebbe avvenire entro l’anno, salvo ulteriori ricorsi o rallentamenti burocratici. Non sarà certamente l’unica novità prevista. I maggiori cambiamenti sono attesi soprattutto alla voce controlli, con sofisticati sistemi di verifica del lavoro svolto dagli operatori, del loro percorso e del corretto ritiro della spazzatura. Ma lo stesso varrà anche per i cittadini, per i quali probabilmente sta per finire il tempo di un porta a porta che di differenziato ha ben poco.