Addio anche all’ultima testimonianza dell’ex Consorzio agrario: al suo posto locali commerciali

Anche l’ultimo capannone dell’ex Consorzio agrario di Campobasso è in via di demolizione. I lavori, iniziati qualche giorno fa, sanciscono la definitiva cancellazione di quella che è stata la più importante, e certamente più duratura, esperienza cooperativistica agricola della regione Molise.

Nel giro di poche settimane non resterà più nulla dell’ultimo corpo del complesso che si trovava in via Garibaldi: l’impresa edile Sider di Campobasso ha intenzione di ricostruire un fabbricato commerciale: 1,5 milioni di euro l’importo stimato della spesa tra demolizione e ricostruzione di un’area vasta circa 1500 metri quadri. Due anni il tempo presunto dell’intervento volto a riqualificare il quartiere che negli anni è stato completamente stravolto.

L’arrivo del discount Eurospin, la nuova sede dell’Anas, il trasferimento dell’ex liceo Romita nella vicina via Facchinetti hanno reso via Garibaldi molto trafficata tanto che la zona ha iniziato a far gola persino ai proprietari del centralissimo bar Brisotti che da Corso Vittorio Emanuele pare debbano aprire un nuovo locale nella zona (dove c’è il mobilificio Garofalo).

Una miriade di altre attività commerciali sono sorte negli ultimi anni (bar, sale scommesse e parrucchiere) rendendo molto appetibile via Garibaldi e dintorni. Questo spiega anche l’investimento sull’ex capannone del Consorzio agrario, l’ultimo a essere tirato giù dopo la demolizione degli altri corpi in cui, per decenni, è stato stipato il grano dell’intera regione.