Abitazione in fiamme, paura a Sant’Elena Sannita

Paura questa mattina per un incendio che è scoppiato all’interno di una casa di Sant’Elena Sannita.

Nel centro storico, all’interno dell’abitazione per presumibili cause elettriche, ha iniziato a sprigionarsi del fumo acre e quindi le fiamme. I residenti hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Isernia.

[foto id=138457]

E gli equipaggi sono immediatamente corsi sul posto, riuscendo a domare l’incendio. Non si registrano, fortunatamente, feriti e l’immobile per fortuna non ha avuto danni strutturali.

Per estinguere l’incendio i Vigili del Fuoco hanno realizzato una tubazione e trasportato a spalla svariati estintori per raggiungere l’abitazione, poiché il sito non era accessibile ai mezzi dei pompieri.