100 anni dalle stimmate, la chiesa Sacro Cuore ospita l’abito di Padre Pio da Pietrelcina

Ci sono delle persone e degli appuntamenti che suscitano particolari emozioni. In questa linea si pone Padre Pio da Pietrelcina con due anniversari che coinvolgono la sua vita di frate cappuccino e di sacerdote in questo anno 2018, vale a dire il centenario del dono delle stimmate (San Giovanni Rotondo 20 settembre 1918) ed il cinquantesimo della sua morte (San Giovanni Rotondo 23 settembre 1968).

Questi due avvenimenti sono stati ricordati in maniera particolarissima a San Giovanni Rotondo e in tutti i conventi cappuccini della provincia religiosa di “Sant’Angelo e Padre Pio”, che comprende tutta la provincia di Foggia, il Molise ed alcuni conventi del Sannio e dell’Irpinia.

L’equipe di Pastorale Giovanile e Vocazionale dei Frati Cappuccini ha promosso la peregrinatio dell’abito di Padre Pio, abito che il santo frate aveva nel momento delle stimmate, mentre a San Giovanni Rotondo è stato organizzato il III° Convegno sulle Stimmate di Padre Pio.

Dal 26 al 31 ottobre le reliquie saranno a Isernia. I Frati Cappuccini presenti nel convento-parrocchia del Sacro Cuore, d’intesa con i confratelli che compongono l’equipe di Pastorale Giovanile Vocazionale dei Cappuccini ospiteranno il cosiddetto abito delle stimmate di Padre Pio proponendo anche una conferenza dal tema “Il valore delle Stimmate nel ministero sacerdotale di San Pio da Pietrelcina”.

L’arrivo delle reliquie è previsto il 26 ottobre alle 17 nella chiesa Sacro Cuore di Isernia dove alle 21 si svolgerà una veglia di preghiera. Il giorno dopo saranno trasferite nel carcere di Ponte San Leonardo.

“L’intento non tanto segreto di queste manifestazioni – si legge in una nota – è far conoscere la spiritualità sempre attuale del santo frate di Pietrelcina e proporlo in maniera particolare ai ragazzi e i giovani, e questo in sintonia con i lavori del Sinodo dei Vescovi che si sta tenendo in Vaticano che sta dialogando sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.