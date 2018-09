Parola d’ordine ‘bella’ anzi bellissima. Ma sono solo: educata, intelligente ed a modo. Queste le caratteristiche che fanno parte di Chiara Miniero, 18enne di San Martino in Pensilis.

Lunghi capelli neri, lineamenti perfetti e profondi occhi scuri, Chiara ha sbalordito la giuria e si è guadagnata il primo posto al concorso di bellezza ‘Miss & Mister Europa’. L’edizione 2018, svoltasi a Cassino, l’ha vista protagonista indiscussa grazie alla sua eleganza che le ha fatto guadagnare l’ambito premio.

Un traguardo quasi inaspettato, visto che a questi concorsi ci si iscrive quasi per gioco, ma per lei ben presto si è trasformato in realtà rappresentando egregiamente il Molise che esiste. A lei vanno tutti i complimenti di suoi concittadini e della regione.