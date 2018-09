Un ‘aperitevole’ con donne rifugiate: l’iniziativa dell’associazione “Mai più sole”

Un aperitivo diverso dagli altri è in programma domani, martedì 18 settembre, alle ore 18 al bar Sottovoce di Termoli, dove avrà luogo un “Aperitevole” (aperitivo socievole), organizzato dall’associazione “Mai Più Sole – Non Una di Meno”.

“Abbiamo voluto mettere insieme persone desiderose di parlare e di ascoltare, per una pausa rilassante, in amicizia e curiosità: perché c’è bisogno di parole per superare i muri (come abbiamo scritto nella locandina), e di guardarsi in faccia per cancellare le paure urlate e gli slogan che incattiviscono. E perché riteniamo importante ridare voce e volti a chi spesso definiamo “migranti” in modo generico, come fossero una massa indistinta”, spiegano dall’associazione.

Con l’aiuto degli operatori dello Sprar di Termoli, l’associazione – presieduta da Ana Vargas – nata con l’obiettivo di contrastare la violenza sulle donne ha invitato due donne rifugiate a raccontare la loro storia: il loro paese di origine, ciò da cui sono fuggite, le aspettative di vita nuova nel paese che le ha accolte. “In questo modo potremo guardare con altri occhi la realtà della migrazioni, che è necessariamente vissuta in modo diverso da uomini e donne, e arricchirci di esperienze e conoscenze concrete che vengono da lontano”.