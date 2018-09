Il Molise si piazza al settimo posto nel torneo nazionale di pallapugno, battendo la Puglia 2 a 1, superando le Marche e la Campania. Si tratta di un ottimo risultato per la squadra molisana, in uno sport ancora poco conosciuto, ma nobile ed in grado di temprare mente e fisico.

Il pallapugno si gioca su un terreno di gioco piano tra due squadre composte da quattro giocatori ognuna. I partecipanti si lanciano una palla in gomma piena che viene colpita a pugno chiuso.

Il team, proveniente da Ururi, e composto da Carla Vernetti, Martina Gritti, Alessandra Tammaro, Moris Pio Nobili, Giovanni Vaccaro e Michele Gianfelice, è riuscito a contraddistinguersi nel panorama nazionale ed a portarsi a casa un ottimo settimo posto. Le finali nazionali si sono svolte a Rimini dal 20 al 23 settembre.