Incidente questa mattina presto, martedì 18 settembre, all’ingresso della tangenziale di Termoli. Erano da poco passate le 4 quando un camion è uscito fuori strada, ribaltandosi su un lato. Il conducente, un camionista 60enne, è rimasto ferito nell’impatto, ma non sembra essere in pericolo di vita. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è rovesciato dalla parte del passeggero.

Per il camionista si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che, assieme ai volontari della Misericordia, hanno provveduto a prestare le primissime cure mediche all’uomo, prima di trasportarlo all’ospedale San Timoteo di Termoli. Il camionista è attualmente ricoverato nel nosocomio termolese per gli esami di rito.

A regolare la viabilità ed effettuare i primi rilievi che faranno luce sulla dinamica del sinistro ci hanno pensato le pattuglie di Carabinieri e Polizia. Per diverse ore ci sono state ripercussioni sul traffico che attualmente è stato deviato per permettere alle forze dell’ordine ed al personale dell’Anas di effettuare le operazioni di rimozione del mezzo pesante che occupava buona parte della corsia.