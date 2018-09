Stefano Rufo al “Cous Cous” Fest in Sicilia. Lo chef molisano tra i concorrenti dell’appuntamento internazionale

Lo chef di Rocchetta al Volturno, Stefano Rufo, ci riprova. Dopo aver vinto la passata edizione de “Il Campanile”, una sfida tra cuochi inserita nella trasmissione televisiva della Rai “La Prova del cuoco” condotta da Antonella Clerici, torna a gareggiare in una importante manifestazione di carattere culinario, il “Cous Cous Fest” in Sicilia, dove cuochi nazionali e internazionali si confronteranno, e si sfideranno proponendo ricette a base di cous cous.

La competizione si svolgerà il 22 e 23 settembre prossimi nel meraviglioso comune siciliano di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Stefano Rufo, proprietario della Locanda Belvedere a Rocchetta al Volturno, rappresenterà il Molise in una gara gastronomica internazionale. Ricette, tradizioni e culture a confronto per una sfida che ha il sapore dell’integrazione: Angola, Costa d’Avorio, Israele, Italia, Marocco, Palestina, Senegal, Spagna, Stati Uniti e Tunisia sono i protagonisti del Campionato del Mondo.

Rufo gareggerà nel Campionato Italiano: accompagnato dal suo affiatatissimo staff proporrà “Estate alle porte”, un piatto di cous cous con il tartufo, bello da vedersi ma soprattutto buono da assaporare. La vittoria al Campionato Italiano, lo porterebbe di diritto tra i partecipanti del Campionato del Mondo il 30 settembre. In bocca al lupo dunque allo Chef Stefano Rufo, anche questa volta supportato dalle eccellenze di “Tesori del Matese”.