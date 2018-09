Sono rientrati in classe questa mattina, 17 settembre, gli studenti di Guglionesi, il Comune dove i problemi legati al terremoto del 16 agosto sembrano, sul fronte degli edifici scolastici, i più pesanti del territorio. Ma il debutto dell’anno fra i banchi, al suono della prima campanella che ha trillato alle 8 in punto, non è stato accompagnato, come qualcuno temeva e aveva già messo in conto, da proteste e manifestazioni di dissenso.

I traslochi, necessari per lo stato di inagibilità dell’edificio di Viale Colombo, dove si sono lesionati i tramezzi, hanno comportato un ritardo di una settimana, necessario alle verifiche tecniche e ad adeguare tutto quello che si poteva adeguare. In via Catania, dove si è trasferito il Liceo delle Scienze Umane e Linguistiche, il primo giorno di scuola si è svolto regolarmente, come conferma il vicepreside Lino Fulvio spiegando che “Non c’è stato alcun crollo di iscritti, e nè i prof nè i docenti hanno contestato la scelta di spostarci qua. Anzi, questo stabile è luminoso e arioso, e le tante verifiche tecniche fatte nei giorni scorsi, che non hanno messo in evidenza nessuna criticità, ci mettono in condizione di essere sereni”.

Tre i piani utilizzati da 330 studenti per 16 classi, ognuno dotato di scala di sicurezza esterna per le eventuali evacuazioni, le cui prove inizieranno ben presto. L’aula dei professori è stata ricavata nell’atrio, vista la indisponibilità di spazi in una scuola che attrae studenti numerosi da tutta la zona e soprattutto da Termoli, dove un Liceo equivalente non c’è.

Un insegnante scherza: “Siamo confinati in corridoio, senza porte e senza filtri, praticamente il massimo della trasparenza”. L’edificio di via Catania è stato coinvolto negli ultimi giorni da una serie di accertamenti e sopralluoghi di diverse squadre tecniche, dai Vigili del fuoco alla Regione Molise alla Protezione Civile, dalla Asrem all’Arpam e naturalmente ai tecnici del Comune e della Provincia, che non hanno rilevato problemi o rischi di sorta.

Per questioni di indagini geologiche del terreno è stata interdetta una parte del cortile della scuola, dove il Comune ha montato una rete alta circa 2 metri, che impedisce l’accesso alla fascia terminale, appoggiata su un terreno di riporto che bisogna analizzare per valutarne la stabilità. L’ingresso su via Martiri d’Ungheria, dove si trova il palazzo alto 25 metri considerato un potenziale pericolo e presumibilmente destinato alla demolizione, è stato chiuso. Gli studenti non possono accedervi da nessuna parte.

La situazione è serena anche nell’edificio di piazza Indipendenza, che ospita quest’anno materna, elementare e medie, per un totale di circa 400 studenti. La mattinata si è svolta regolarmente: la campanella è suonata alle 8 e alle 13 e 35 gli ultimi ragazzi sono usciti. Ovvio che qualche malumore esiste, soprattutto fra i docenti della scuola media che ha trovato posto all’ultimo piano, alcuni dei quali hanno manifestato perplessità rispetto a questa soluzione che tuttavia, secondo l’Amministrazione, era l’unica possibile per garantire al contempo sicurezza e funzionalità.

I due edifici in questione, quello di via Catania e quello di Piazza indipendenza, sono infatti considerati quelli maggiormente sicuri e come ha ribadito il sindaco Mario Bellotti “Noi abbiamo il compito, il dovere, di preoccuparci della sicurezza dei nostri ragazzi e degli studenti che vengono da fuori per frequentare un istituto – il riferimento è al Liceo delle scienze umane – molto gettonato, ben organizzato e fiore all’occhiello di questa cittadina. Abbiamo lavorato notte e giorno e per trovare e perfezionare la migliore soluzione possibile, continuiamo a seguire con vigore il tema della sicurezza delle scuole. Apprendo con soddisfazione che i ventilati trasferimenti a Termoli o altrove di alunni non si sono verificati”.

Solo tre studenti, sui 330 complessivi, mancano all’appello al Liceo. Nessuno alle Medie. Insomma, un rientro senza colpi di scena nè clamore. “Abbiamo bisogno di serenità” dicono nelle scuole, lasciando intendere che l’auspicio maggiore è che si viva in un clima senza veleni e costruttivo. E proprio in questa direzione oggi va la “gita” all’Isola d’Elba della Preside Maddalena Chimisso e di una delegazione di alunni della primaria. Non un viaggio di svago, ma la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico alla presenza del presidente Mattarella. L’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, che ha ricevuto riconoscimenti vari e registrato una crescita di iscritti, è stato scelto per rappresentare il Molise all’evento.