Schianto terribile conto la barriera metallica di protezione sulla carreggiata sud dell’autostrada A14, intorno alle ore 13 di oggi, 19 settembre. Due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita nell’incidente, altre due sono rimaste ferite e trasportate al san Timoteo di Termoli. Sono papà e figlia e quest’ultima è grave e in prognosi riservata e deve essere operata d’urgenza.

Il sinistro si è verificato al chilometro 466, tra i caselli di Vasto Sud e Termoli e in territorio di Petacciato. Un solo mezzo coinvolto, un Doblò Fiat che si è schiantato con violenza inaudita contro il guardrail che ha praticamente sventrato l’auto. Quattro le persone a bordo, di cui due decedute e due ferite estratte dai vigili del fuoco di Termoli. Secondo le prime informazioni i due deceduti erano originari di Bisceglie, in Puglia.

In breve tempo si è formata una coda di un chilometro, con traffico bloccato e disagi alla circolazione. I mezzi sono stati deviati sulla Statale 16 e il tratto tra Vasto Sud e Termoli, in direzione Bari, è stato chiuso per oltre due ore. Soltanto alle 15,30 circa il casello di Vasto Sud Montenero ha riaperto in direzione sud permettendo il transito su una sola corsia a causa dei rilievi della Polizia stradale e le operazioni di sistemazione della carreggiata.

Decisa l’uscita obbligatoria a Vasto sud, da dove è possibile proseguire sulla Statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Termoli. Anche per questo, oltre che per la presenza di un semaforo mobile, sulla tangenziale di Termoli si è formata una lunga coda di mezzi sul viadotto Rio Vivo.

Sul luogo dell’incidente al lavoro i mezzi di soccorso, la polizia stradale e gli uomini di Autostrade per l’Italia. Ci sono i Vigili del Fuoco di Termoli e il 118 con le ambulanze.