Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, la dottoressa Cristina D’Angelo lascia il Molise per la capitale: ricoprirà il prestigioso incarico di dirigente del servizio ispettivo nazionale a Roma. Il suo saluto alla Regione, che è stata la sua terra per ben due anni, è stato carico di emozioni e di commozione.

Qui da noi la Comandante ha lasciato il cuore ed un bilancio di interventi più che positivo tra emergenza neve, sisma ed incendi. Il suo carattere amichevole ha lasciato il segno negli amministratori, in particolare nel primo cittadino di Termoli Angelo Sbrocca, che ha voluto salutarla a modo suo: “Non posso non esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento per il lavoro e la passione con cui il Comandante d’Angelo ha svolto il suo ruolo in Molise. In più occasioni abbiamo avuto modo di lavorare insieme, dal patto per la sicurezza in mare, alle emergenze, dal monitoraggio post sisma ai tanti momenti dedicati ai bambini e alla formazione”.

Con la divisa sempre pronta ed il polso fermo per le faccende più urgenti, la D’Angelo “lascia la sua impronta di indubbia professionalità anche nell’assetto del comparto locale dei Vigili del Fuoco che, alla guida del comandante Aldo Ciccone non potrà che proseguire nell’eccellenza per la quale fino ad oggi si è contraddistinto – ha concluso il sindaco – Al comandante d’Angelo faccio i miei migliori auguri per una carriera di successo e per un avvenire radioso”.