Rugby, quattro giorni di prova gratuita con gli Hammers

Dopo aver partecipato a “Vivi la tua Città”, durante la quale decine e decine di bambini e ragazzi di ogni età hanno frequentato verso lo stand allestito dagli Hammers Rugby Campobasso, la società rugbistica campobassana prosegue l’attività e da lunedì 10 settembre fino a giovedì 13 dalle 17.30 alle 18.30, ogni pomeriggio, apre le porte della sua casa, ovvero quelle dell’ex Romagnoli di Campobasso, per permettere quattro giorni di prova gratuita in una sorta di Open Day moltiplicato per quattro.

Un’occasione da non perdere per chiunque voglia non solo scoprire il rugby, ma condividere una passione e un percorso di crescita sportivo ed emotivo che grazie agli Hammers già in centinaia di ragazzi hanno scelto in questi anni di coltivare.