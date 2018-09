Rifiuti, Teramo Ambiente resta gestore fino al 31 ottobre

In attesa della sentenza del Tar Molise sul ricorso pendente sull’aggiudicazione della gara per la gestione dei rifiuti urbani di Termoli, il Comune di Termoli ha deciso di prorogare l’attuale gestione, che da dieci anni ormai è targata Teramo Ambiente.

La ditta teramana dovrà continuare il servizio di raccolta dei rifiuti fino al 31 ottobre, proprio perché dovrebbe arrivare la settimana prossima, o al massimo in quella successiva, la sentenza dei giudici amministrativi di Campobasso sul ricorso proposto proprio dalla Teramo Ambiente che ha reputato non regolare la vittoria della gara da parte della Rieco, mandataria per conto della Smaltimenti Sud.

Quest’ultima non può ancora prendere in carico il servizio, con una serie importante di modifiche all’attuale gestione che ha palesato grossi limiti. La sentenza del Tar infatti potrebbe confermare o ribaltare il risultato e non è escluso uno strascico al Consiglio di Stato. Per ora quindi proroga fino al 31 ottobre, ma la stessa potrebbe essere allungata di altri quattro mesi, fino al limite di sei. Novità sono previste fra pochi giorni.