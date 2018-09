Ricostruzione sisma San Giuliano: 27 milioni dal Mef per pagare le imprese

Per le imprese impegnate nella ricostruzione post-sisma – ma è il terremoto del 2002, quello di 16 anni fa – una buona notizia: il Dipartimento per la Coesione ha validato la rendicontazione dei lavori presentata dalla Regione Molise e sta per erogare ventisette milioni di euro.

Operazione, questa, che spetta al Mef. I soldi saranno a breve nella disponibilità delle casse regionali, dicono dallo staff del Governatore Toma. E ciò, al netto dei 13 milioni e 800mila euro già anticipati, consentirà l’immediato pagamento alle imprese della restante quota.

“Continuiamo ad accelerare i pagamenti alle imprese – le parole del presidente Toma – nella convinzione che il sistema economico molisano necessiti, nel breve periodo, di una forte iniezione di liquidità, in linea proprio con le istanze dell’imprenditoria locale”.