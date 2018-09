Rappresentanza studentesca ‘Target Unimol’ polemizza sulla gestione delle borse di studio

Il gruppo di Rappresentanza studentesca ‘Target Unimol’ dissente dalla gestione delle borse di studio effettuata dall’Esu, l’Ente per il diritto allo Studio Universitario.

‘Target Unimol’ è il maggiore gruppo di Rappresentanza degli Studenti dell’Università degli studi del Molise e in questi giorni sta svolgendo assistenza nei confronti delle nuove matricole, dando assistenza per l’espletamento delle procedure burocratiche e dare risposte alle più disparate domande dei neo studenti, “tranne ad una. Come è possibile che il termine ultimo per le immatricolazioni sia il 16 ottobre e la scadenza per la richiesta di borsa di studio sia invece il 10 settembre?”

La risposta che si sono dati è che gli amministratori dell’Esu, limitando la possibilità per gli studenti di richiedere la borsa di studio, abbiano voluto aumentare la percentuale di quanti la otterranno, rispetto ai richiedenti. Un’accusa rivolta all’attuale Presidente dell’Esu, nonché sindaco di Capracotta, dal collettivo è che “ha voluto segnare un ultimo risultato prima di cessare il suo mandato, cosa che immaginiamo avverrà a breve per il sistema delle nomine regionali”. Chiedono perciò pubblicamente al neo Presidente Toma di nominare un nuovo Presidente dell’Esu che sia “una persona sensibile alle nostre istanze e disponibile al confronto, cosa che purtroppo è mancata negli ultimi anni”.

Tra le priorità riguardo al diritto allo studio ci sono, spiegano da Target Unimol, “il riordino del servizio mensa, cosa particolarmente sentita nelle sedi di Pesche, dove non ci sono ristoranti convenzionati, e Termoli dove ce n’è solo uno. Anche a Campobasso si potrebbero proporre nuove convenzioni. Riguardo le case dello studente, attualmente l’Ente non gestisce alcun posto letto in tutta la regione, ma a sopperire a questo c’è l’Unimol che possiede ben tre studentati: a Vazzieri, Pesche e il Collegio Medico. Riguardo al servizio librario, ci auguriamo che l’Esu possa effettuare acquisti dei testi adottati nei vari Corsi di Laurea, sia quelli storici, sia quelli di nuova attivazione come il nuovo corso in Ingegneria Clinica presso il Dipartimento di Medicina”, queste le principali proposte del gruppo di rappresentanza.