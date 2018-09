A partire dal mese di settembre si allarga l’offerta di rubriche su primonumero.it. Presto infatti faranno il loro debutto “Fantapoesie” e “Dialoghi sui genesis”. Nel primo caso si tratta di una rubrica di poesie definite ‘fanta’ perché non aderenti ai principi metrici delle stesse ma informate dallo spirito poetico e incentrate su temi cari alle liriche. Nel secondo caso si tratterà invece di una rubrica satirica che irride agli strafalcioni linguistici che spesso connotano le nostre conversazioni quotidiane.

Fantapoesie nasce dalla volontà di un operaio Fiat – il suo nome è Alessio Toto -, laureato in Sociologia e con il pallino delle poesie. I temi da lui trattati nelle sue composizioni sono ‘umani’, vanno dal senzatetto al disabile, dall’immigrato al carcerato. Sono animate da una sensibilità fuori dal comune e danno risonanza agli ultimi, coloro che sono perlopiù bistrattati o ignorati dall’opinione pubblica. L’intento è anche quello di ‘rispolverare’ una forma espressiva pressoché desueta nella società attuale.

Dialoghi sui genesis è invece una rubrica giocata su scambi veloci tra due anonimi personaggi. Sono presi di mira gli strafalcioni, i malapropismi e l’’abuso’ di anglicismi, molti dei quali provengono da esperienze reali e da stralci di frasi di politici, persone comuni e finanche giornalisti. Il resto è fantasia degli autori, che in questo caso sono i redattori di Primonumero Roberta Morrone e Stefano Di Leonardo, ma quello su cui si vuole accendere un riflettore è come spesso nelle nostre conversazioni gli interlocutori finiscano per non comprendersi e travisare il senso delle parole dette dall’altro, con risultati spesso esilaranti.

Primonumero.it con queste nuove iniziative intende proporre ai propri lettori due nuove ‘finestre’ che andranno ad aggiungersi alle rubriche già esistenti ormai da anni: L’Ospite, In Box e Vita in Versi. Nuovi temi dunque, trattati in forma leggera, ma che possono interessare molti di voi e far nascere nuove curiosità.