Pediatri in via di estinzione: liste piene e professione a rischio. In Basso Molise è emergenza

Il pediatra di libera scelta (PLS) è la prima figura medica con la quale ci interfacciamo: ci segue fin dalle primissime ore di vita, accompagnandoci fino all’adolescenza con la sua mano amorevole, prendendosi cura di noi e dandoci preziosi consigli per proteggere la nostra salute. Presta assistenza gratuita, essendo un libero professionista in convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Un medico fidato, quasi uno di famiglia, che per alcuni bambini è un personaggio mitologico e sconosciuto a causa di un esubero di iscrizioni negli ambulatori. L’allarme è circoscritto al distretto del Basso Molise che, attualmente, conta 11 pediatri in servizio per 4mila 900 bambini tra 0 e 6 anni e 7mila 300 tra 7 e 14 anni, ma tocca in particolar modo la città di Termoli dove i pediatri non hanno la possibilità di aggiungere pazienti visto il raggiungimento del massimale di 880 previsto dalla vigente legislazione.

Molti genitori, dopo la nascita del secondo o del terzo figlio, si sono recati presso l’ufficio della Asrem termolese per chiedere l’iscrizione presso lo stesso medico del primo figlio. Qui l’amara scoperta: i pediatri a Termoli sono pieni ed è impossibile procedere al cosiddetto ‘ricongiungimento familiare’, la pratica che permette di riunire il nucleo sotto la guida di un unico professionista.

Una criticità che costringe le famiglie, prive di questa importante figura di riferimento, a migrare in altri paesi del distretto oppure a rivolgersi direttamente al consultorio dell’ospedale o, nei casi più gravi, direttamente al Pronto Soccorso sottoponendo il bambino ad un forte stress e costringendolo a lunghe attese prima di essere visitato.

“Ho dovuto iscrivere la secondogenita di tre mesi a Montenero di Bisaccia – racconta una madre termolese –, ciò vuol dire che, se i miei due figli dovessero ammalarsi insieme, pratica comune per chi condivide la quotidianità, dovrei fare due file distinte nella stessa giornata ed in due paesi diversi. È fattibile una cosa del genere?”.

La problematica è ben più ampia e non riguarda solo la questione delle code e degli ambulatori situati in due città: la verità è che il pediatra conosce già la storia clinica della famiglia e del primo figlio, avendolo come paziente per 14 anni, età in cui si deve provvedere a scegliere il medico di base, quindi sa benissimo come comportarsi al verificarsi di una determinata patologia.

Inoltre effettua visite a domicilio, una manna dal cielo in periodi di emergenza influenzale o in situazioni ben più gravi. È il caso di Teresa, madre termolese di due bambini: il primo ha 6 anni e mezzo e soffre di una rara patologia con conseguenti forti disabilità ed il secondo ha 3 mesi. “Il più piccolo non è iscritto da nessuna parte, aspetto che si liberi un posto per farlo. Non posso permettermi di avere due pediatri visto che senza aiuto non posso muovermi – racconta Teresa al telefono con Primonumero.it –. Per fortuna la pediatra di fiducia viene a casa per visitare il primo, non so se gli altri lo farebbero”.

La vicenda è ben nota ai pediatri termolesi che evidenziano anche un’altra complicazione: “La nostra è una figura in via di estinzione a causa del mancato ricambio generazionale”, riferiscono a Primonumero.it. Da qualche anno, infatti, le università italiane si sono adeguate a quelle europee riducendo il numero delle scuole di specializzazione ed il numero chiuso di iscritti annui per gli indirizzi di medicina.

A questo si aggiunge il fatto che, nei prossimi quattro o cinque anni, molti pediatri raggiungeranno il traguardo della pensione, lasciando quindi scoperti i propri pazienti. Una carenza a cui non si riesce a sopperire nemmeno con la ricusazione dei 14enni o con il triste fenomeno della bassa natalità molisana.

“Andando verso questa direzione si rompe una continuità sanitaria – continuano i pediatri –. Siamo disposti a visitare anche i secondi figli o i terzogeniti che non hanno ancora un pls, ma se non sono iscritti da noi si intercorre in un problema più serio. Non possiamo, infatti, prescrivere le ricette perché il paziente non è inserito nel sistema. Come spieghiamo ai genitori che non possiamo iscrivere da noi anche il secondo o il terzo figlio dopo che, con tanta fiducia, ci hanno affidato il primo?”.

La questione si è aggravata dallo scorso novembre quando sono state bloccate le deroghe: “Dall’inizio dell’anno non è possibile né acquisire nuovi nati, né prendere altri pazienti in sostituzione dei 14enni ricusati com’era la pratica, tantomeno i bambini trasferiti come ad esempio i tremitesi domiciliati da noi – spiegano i pediatri a Primonumero.it –, men che meno mettere in pratica il ricongiungimento”.

Sul banco degli imputati è finita la mancata applicazione, da parte della Asrem, dell’articolo 38 dell’accordo collettivo nazionale del 5 dicembre 2005, che prevede tre deroghe, sancite anche dal contratto, al massimale degli 880 pazienti che riguardano: gli extracomunitari o i non residenti, i neonati acquisiti in sostituzione degli ultra tredicenni migrati dal medico di base ed il famoso ricongiungimento familiare nei casi di nuove natalità. Approvandole, come specificano i pediatri, il problema del sovrannumero si risolverebbe “anche perché, in un anno, nascono circa 80 bambini, sette per ognuno degli 11 pediatri disponibili”.

Le eccezioni al massimale individuale “possono essere autorizzate dalle Regione Molise su proposta dell’Azienda Sanitaria e sentito il comitato aziendale in relazione a particolari situazioni locali”, come stabilito dal comma 3 dell’articolo 38 sopra citato. “La nostra esigenza è quella di vedere attuate le deroghe – commentano i pediatri – risolvendo le problematiche delle famiglie. Purtroppo non c’è nemmeno la possibilità di mettere un nuovo pediatra perché la Regione non riconosce la carenza a Termoli, come richiesto da noi due anni fa. In Abruzzo, invece, le deroghe sono passate e non si riscontrano queste esigenze”.

La palla è passata quindi alla Asrem, intervenuta tramite il direttore del poliambulatorio, il dottor Luigi Leone (in foto) che, in accordo con il Direttore Sanitario dell’azienda termolese Giovanni Giorgetta ha voluto rassicurare i pediatri e gli assistiti: “Stiamo facendo una ricognizione a livello regionale per andare alla radice del problema – ha commentato –. Questo ci consentirà di spalmare le unità pediatriche, dal momento che sui distretti di Campobasso ed Isernia abbiamo una situazione opposta con alcuni eccessi rispetto al numero di assistiti. Cercheremo di adeguare il numero dei pediatri bassomolisani a quelli dell’Alto Molise, portando il dibattito all’attenzione della Direzione Sanitaria e spingendo per applicare le deroghe previste dal contratto”.