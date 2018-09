Pd Molise, convocata l’Assemblea regionale. Prende il via la fase congressuale

Vaccini, terremoto e convocazione dell’Assemblea regionale. Questi i temi al centro della discussione del Coordinamento regionale del Partito democratico riunitosi lunedì 17 settembre. Il Coordinamento, a cui l’Assemblea regionale ha dato il mandato di traghettare il Partito Democratico fino all’attesissima rielezione degli organi statutari, ha innanzitutto avviato la fase preparatoria dei congressi territoriali, che si svolgeranno entro dicembre 2018: prima tappa la convocazione dell’Assemblea regionale lunedì 8 ottobre a Isernia. “Ciascuna delle azioni e delle iniziative di questo periodo di ‘riscaldamento dei motori’ mira al coinvolgimento più ampio possibile, ambisce ad una vera e propria ricostruzione della rete sociale, politica e territoriale del Partito” dichiarano dal Coordinamento.

Si è passati, poi, a discutere dello stato d’emergenza terremoto in Basso Molise “stigmatizzando la risposta deludente del Governo nazionale” e proponendo soluzioni concrete e condivise “con l’ausilio dei circoli a supporto dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma”. Argomento che ha aperto la discussione sulla riprogrammazione dei Fondi Europei per la Regione Molise e l’emergenza dei Fondi del Bando Periferie, “messi a rischio da questo Governo nazionale”. Il tutto senza dimenticare il contrasto all’azione politica del Governo nazionale e la situazione finanziaria del Partito a livello regionale.

In conclusione, si è parlato dell’organizzazione dell’importante iniziativa antirazzista del 30 settembre a Roma, “L’Italia che non ha paura”. Evento in cui si incontreranno “persone, forze politiche, associazioni e movimenti civici che si riconoscono nei valori fondanti del PD e di tutto il centrosinistra”. Grande plauso è stato ribadito per l’incisività “dell’azione politica dei consiglieri regionali PD, Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, che ha portato alla legge regionale molisana sull’obbligo dei vaccini per l’accesso alla frequenza scolastica”.