Municipio inagibile, uffici da trasferire. Scuola, da decidere destino alunni

Dopo la scuola, anche il Comune. È stato dichiarato inagibile il municipio di Portocannone, a causa di lesioni rilevate dopo il sisma del 14 e 16 agosto scorso. Gli uffici municipali saranno trasferiti precauzionalmente a Palazzo Manes, come per altro era già stato messo in preventivo nelle scorse settimane. La situazione ha subito un’improvvisa accelerazione dopo le verifiche eseguite dai vigili del fuoco e in attesa di ulteriori sopralluoghi.

Come detto, c’è da risolvere la grana scuola, dichiarata inagibile anch’essa all’indomani delle scosse più forti del 16 agosto scorso. A quanto pare l’idea di trasferire gli alunni nel plesso di San Martino in Pensilis, paese che dista solo pochi chilometri, non piace a molti genitori.

Come già succede a Guglionesi, dove è impossibile fare lezione al Pedagogico, ci sono mamme e papà che spingono per far rimanere i propri figli in paese e cercano una soluzione diversa, ritenendo inadeguati gli spazi del plesso sammartinese, che tuttavia ha meno di due anni di vita.

Prevista a breve un’assemblea pubblica a Palazzo Manes per discutere del caso e prendere una decisione definitiva. In ballo oltre al possibile trasferimento a San Martino dei bambini, anche l’adeguamento di locali di Portocannone per evitare il trasferimento degli alunni.