Molisani evasori fiscali, nel 2015 quinta regione per tasse non versate

Molise quinta regione d’Italia per evasione fiscale. Il dato relativo all’anno 2015 emerge da uno studio della Cgia di Mestre che indica nel 20,6 per cento ogni 100 euro di gettito incassato la percentuale di evasione da parte dei molisani. Peggio di noi solo altre quattro regioni del sud, quelle da sempre maggiormente in difficoltà economica e con un alto tasso di criminalità: Calabria, Campania, Sicilia e Puglia.

Secondo lo studio proposto dall’associazione degli artigiani d’Italia su dati Istat, nel 2015 i molisani hanno sottratto all’Erario ben 529 milioni di euro, andando oltre la media nazionale (20,6 per cento contro 16,3 dell’intero Stivale). Maglia nera come detto alla Calabria, addirittura a quota 24,7 per cento. Nel complesso tre anni fa gli italiani hanno evitato di versare allo Stato tasse per 114 miliardi e 373 milioni di euro.

Lo studio della Cgia va oltre e fa una lista delle tasse pagate agli italiani: un elenco lungo così che arriva fino a 110 voci diverse.