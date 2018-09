Miss Italia: la fascia regionale ad Alessandra Piscopo, molisana Doc

E’ Alessandra Piscopo, 22 anni di Campobasso, mora e occhi celesti, studentessa presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, la giovane Miss Molise 2018 incoronata ieri sera a Campomarino.

Alessandra rappresenterà in prima fila le otto finaliste alle Prefinali Nazionali previste a Jesolo dal 3 al settembre 2018.

“Una vittoria inaspettata tra tantissime belle ragazze, sono orgogliosa di me stessa e cercherò di rappresentare la mia Regione nel migliore dei modi. Vorrei ringraziare la mia fantastica famiglia per il supporto e tutto lo staff di Miss Italia” ha detto Alessandra subito dopo l’incoronazione ancora visibilmente emozionata.

Insieme a lei, hanno “staccato il biglietto” anche altre sette ragazze le quali, ognuna con il suo titolo, rappresenteranno il Molise davanti alla giuria tecnica e d’eccellenza presieduta dalla patron nazionale di Miss Italia, Patrizia Mirigliani.

Si tratta di Sara Evangelista Miss Miluna Molise 2018; Silvia Cerioni Miss Rocchetta Bellezza Molise 2018; Federica Rizza Miss Equilibra Molise 2018; Claudia Del Giudice Miss Eleganza Molise 2018; Fiorina Grimaldi Miss Cinema Molise 2018; Daniela De Simone Miss Sport Molise 2018 e infine Camilla La Sala Miss Sorriso Molise 2018.

Da tutte le regioni d’Italia arriveranno in 200 a Jesolo per le fasi di valutazione e selezione e solo le 30 più meritevoli potranno accedere alla diretta televisiva prevista il 17 settembre 2018, alle ore 21, su La7.

In questa occasione gli spettatori da casa potranno scegliere la loro miss preferita attraverso il televoto e tutti i molisani potranno fare il tifo per le loro miss molisane.