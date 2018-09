Giovedì 20 settembre il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, il Tenente Colonnello Emanuele Gaeta ha tenuto la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’ordine concessi dal Ministero della Difesa e dal Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.

Una la medaglia militare d’oro al merito di lungo comando, consegnata al Luogotenente carica speciale Leonardo Di Ielsi, al servizio come Comandante nella stazione di Toro. Il riconoscimento è stato conferito per essersi contraddistinto per il diuturno servizio prestato a favore della collettività molisana.

Nel corso della semplice ma solenne cerimonia sono stati insigniti dalle lettere di apprezzamento altri quattro militari per la brillante e sinergica attività di indagine per far luce su un tentativo di omicidio, avvenuto durante un violento litigio in strada, lo scorso agosto a Riccia. Le indagini tempestive hanno premiato il lavoro dei militari che hanno arrestato i due responsabili.

A ricevere la stima sono stati il Maresciallo Domenico Esposto della stazione di Mirabello Sannitico, il Brigadiere Capo Nunzio Fanelli di San Elia a Pianisi ed il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Davide Marrone e l’Appuntato Scelto Giuseppe Biele entrambi in servizio a Riccia.