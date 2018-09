Larino, i Sindaci dell’area cratere chiedono la riapertura del Pronto Soccorso

Sono già migliaia le firme, raccolte dal Comitato Basso Molise per il Bene Comune, a favore della riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale Vietri di Larino. “In pochi giorni ai nostri banchetti si sono avvicinati e hanno condiviso la nostra battaglia tantissime persone – affermano dal Comitato – perché hanno compreso l’importanza della nostra iniziativa”.

Dalla manifestazione del 21 luglio scorso, organizzata da un movimento spontaneo di cittadini, e dopo gli eventi sismici del 14 e 16 agosto 2018, è nato il Comitato Basso Molise per il Bene Comune che, supportato dal Forum per la difesa della sanità pubblica, sta promuovendo in questi giorni una raccolta firme nei comuni dell’area cratere per chiedere la riapertura del Pronto Soccorso al Vietri di Larino.

“In considerazione dell’orografia del territorio, l’atavico sistema viario e le numerose frane che lo interessano, nel Basso Molise è operativo un unico punto di Pronto Soccorso che dà servizio a circa 130 mila abitanti, numero che quasi raddoppia nel periodo estivo, e la distanza di alcuni comuni del cratere non consente l’intervento, per alcune patologie, nei minuti utili a salvargli la vita, soprattutto nel periodo invernale quando neve, nebbia e pioggia si abbattono sul territorio – spiegano dal Comitato -. Lo stesso Pronto Soccorso, inoltre, è ubicato a valle della diga del Liscione e questa risulta una grave criticità, oltre al pericolo per la zona industriale in caso di calamità.”

Questi i motivi per cui viene richiesta l’immediata riapertura del Pronto Soccorso del Vietri di Larino, ospedale ubicato al centro del cratere, già protagonista durante il terremoto del 2002 e per cui è stata avviata una ulteriore sensibilizzazione nei confronti dei sindaci dell’area cratere affinché, nella “loro qualità di responsabili della salute pubblica, possano incontrarsi per stilare un documento comune di richiesta ufficiale della riapertura del Pronto Soccorso del Vietri di Larino”.

Ad oggi la risposta, da parte dei cittadini dell’area che risentono notevolmente dei disagi nel raggiungere il San Timoteo di Termoli e nei tempi di attesa per accedere ai servizi, è stata positiva. “In pochi giorni sono già state raccolte 3mila firme nei comuni di Montorio, Montecilfone, Ururi, Rotello, Bonefro, e noi li ringraziamo fortemente per aver risposto così copiosamente al grido che ci unisce tutti a favore di un sacrosanto diritto che non ci viene garantito” concludono dal Comitato. Il banchetto per la raccolta firme farà tappa oggi pomeriggio a San Giuliano di Puglia e nei prossimi giorni a Colletorto, sabato sarà a San Martino in Pensilis e Casacalenda, domenica a Santa Croce di Magliano.