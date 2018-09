La sfida di chi vuole restare, 4 giovani aprono un bar. Con l’idea del birrificio artigianale

L’amore per il proprio paese, San Giuliano di Puglia, l’attaccamento alle radici, il desiderio di dare un contributo alla rinascita della comunità e anche tanto coraggio, determinazione e voglia di fare. Sono i valori che hanno spinto quattro giovani a scommettere su un progetto che punta a far ripartire anche il tessuto socio-economico del territorio e di un’area che sconta ancora le conseguenze del sisma del 2002.

Giuseppe Ferrante, Giuseppe Sebastiano, Aurelio Nardelli e Carmelo Riggio (di seguito come in foto in posa) hanno presentato un progetto per aprire un birrificio artigianale a San Giuliano di Puglia. Prima di questo traguardo è stato compiuto un primo passo significativo.

Il gruppo di giovani ha aperto un bar in Corso Vittorio Emanuele III dove fino a poco tempo fa c’era una storica pizzeria. In tanti hanno partecipato all’inaugurazione di un momento simbolico per il futuro del paese. Sorrisi, abbracci, tanta emozione: ai quattro ragazzi delle “Tre Torri” gli auguri più affettuosi dalle famiglie e da tutti gli amici.