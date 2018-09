Incendio di sterpaglie al Costaverde, disagi al traffico

Fuoco e fiamme nella macchia di vegetazione che circonda il centro commerciale Costa Verde, a Montenero di Bisaccia. Oggi, con il sole e il vento, è di nuovo emergenza incendi. Il più importante nelle ore più calde della giornata all’altezza dell’iperstore sulla statale 16, immerso in fra sterpaglie e cannucce che hanno preso fuoco per cause ignote, sprigionando un fumo nero e fastidioso per la viabilità.

I Vigili del Fuoco di Termoli sono intervenuti per sedare il rogo, evitando danni più seri alle strutture commerciali e residenziali vicine. Le operazioni sono durate alcune ore, e solo dopo le 16 la situazione è tornata alla normalità.