In tv sul Nove Cannavacciuolo a Termoli, i cuochi provetto alla prova televisiva

Manca poco per vedere Termoli e i suoi tanti protagonisti. Questa sera, domenica 23 settembre, alle 21.15 sul Nove andrà in onda la puntata di “O mare mio” girata a maggio scorso a Termoli. Protagonisti saranno i cuochi alla prova dei fornelli,Primiano Bavota, noto imprenditore, suo cugino Joe Bavota sosia di Elvis Presley e la gelataia Valentina D’Agostino e poi la città, il mare, il pesce, i suoi prodotti e anche la sua bellezza. Immancabile il conduttore,lo chef napoletano Antonino Cannavacciuolo il cui arrivo la scorsa primavera in città aveva movimentato la cittadina e soprattutto i cittadini pronti a girare ogni angolo del borgo e del centro pur di scovarlo per una foto.

Nei giorni di riprese in città, tra il porto e Villa Livia – dove i concorrenti hanno registrato la gara in cucina – si sono cimentati ai fornelli con una serie di ricette, tra cui alcune tipicamente termolesi.

Tra poche ore tutto si scoprirà ciò che si nascondeva all’interno del ristorante Villa Livia dove il set allestito nelle cucine era top secret e vietato a chiunque non fosse della produzione e del programma. Ma soprattutto si scoprirà una veste inedita dei concorrenti.