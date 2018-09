Si stava per trasformare in un incubo la trasferta a Monte San Giusto, paese in provincia di Macerata, dove avrebbe giocato di lì a poco il Campobasso calcio. Attorno ad ora di pranzo, i tifosi partiti dal capoluogo molisano hanno deciso di fermarsi in un autogrill a circa 40 chilometri dall’uscita dell’autostrada, nei pressi di Civitanova Marche, per bere un caffè, fumare una sigaretta o mangiare un panino. Tra di loro c’erano anche sei ragazze e alcuni bambini.

Ma una volta scesi dai pulmini su cui viaggiavano, sono ‘spuntati’ alcuni ultras della Vastese. Questi ultimi invece erano diretti invece a Macerata, dove avrebbe dovuto giocare la formazione della città adriatica. Erano una cinquantina, secondo le informazioni raccolte, e viaggiavano su un pullman parcheggiato sul retro della stazione di servizio.

Davanti all’ingresso dell’autogrill, i tifosi di Vasto avrebbero notato le sciarpe rossoblù appese sui mezzi partiti dal Molise e, stando ai racconti di alcuni testimoni, sono andati a chiamare i ‘rinforzi’. Tra le due tifoserie, è noto, c’è una rivalità storica, culminata l’anno scorso con alcuni tafferugli scoppiati nei pressi dello stadio ‘Aragona’ di Vasto. Una scena che stava per ripetersi nell’autogrill marchigiano.

“Appena ho capito che c’erano i tifosi della Vastese perchè ho visto le magliette, siamo scappati nel nostro pulmino. Così abbiamo evitato l’aggressione“, ha raccontato a Primonumero Renato Calandrella, tifoso e presidente del gruppo Passione Rossoblù. Lui aveva intuito infatti quello che stava per succedere.

Non è riuscito a scappare altrettanto velocemente l’altro gruppo di tifosi campobassani a bordo del secondo pullmino: è quello che ha riportato più danni. Bloccato nel parcheggio, il mezzo (in foto) è stato preso a pugni, calci e cinghiate dagli ultras della Vastese in un clima ad alta tensione, con le ragazze e i bambini a bordo spaventati per quanto stava avvenendo davanti ai loro occhi.

Se non ci sono stati feriti e se la situazione non è degenerata è solo grazie all’intervento della Polizia a cui hanno chiesto aiuto i tifosi di Campobasso. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti che hanno acquisito le immagini delle videocamere poste esternamente all’autogrill. I tifosi della Vastese ora rischiano il Daspo (il divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nel caso in cui gli investigatori confermino le loro responsabilità nella tentata aggressione nei confronti dei tifosi di Campobasso.