In fuga dall’Africa, vivono da 7 anni in Molise: ora Benedicta e il marito aprono un negozio

Da sette anni il Molise è diventato la loro seconda patria e ora è qui che hanno decidere di mettere radici aprendo un piccolo negozio con i prodotti della loro terra d’origine, il Ghana. E’ da qui che partono Benedicta Chima e il marito Emanuel Botchway, in fuga dalla povertà dell’Africa.

Dopo una breve parentesi in Libia, la loro odissea comincia nella primavera del 2011 quando si imbarcano separatamente su una delle ‘carrette’ del mare per la traversata nel Mediterraneo.

La coppia riesce a sbarcare dunque sulle coste italiane dopo un viaggio disperato. Un viaggio che la donna affronta con i loro tre bambini, tutti molto piccoli, e incinta di una quarta figlia che poi sarebbe nata a Campobasso. E’ la prima prova che la signora supera con forza e coraggio.

Arrivati in Molise, Benedicta e il marito si riabbracciano a Ferrazzano, paese a pochi chilometri dal capoluogo. Poi si trasferiscono a Civitacampomarano grazie alla generosità dell’amministrazione comunale che mette a disposizione della famiglia ghanese una casa. Nel paese simbolo della street art restano fino al febbraio del 2012. Poi si trasferiscono a Campobasso.

La coppia e i loro quattro figli iniziano a vivere in un appartamento messo a disposizione della Caritas in via Crispi, poi trovano lavoro. Sono dunque pienamente integrati a Campobasso, tanto da aver pure partecipato nel 2014 al pranzo organizzato dalla Caritas con Papa Francesco.

Quasi un anno e mezzo fa, a gennaio del 2017, compiono un altro passo coraggioso: prendono una casa in affitto.

E ora la sfida più importante: l’apertura di un negozio tutto loro di prodotti africani in una zona molto centrale della città. ‘African gold coast’ sarà inaugurato domani, 30 settembre, alle ore 16.30, in via San Giovanni 10, a pochi metri da piazza San Francesco e dalla chiesa dei Cappuccini. All’inaugurazione di sarà anche il direttore della Caritas, don Franco D’Onofrio.

Perché questo nome? “Gold Coast (Costa d’Oro) è l’odierno Ghana, il nostro Paese di provenienza”, spiegano Benedicta ed Emanuel.

Sono emozionati per l’inizio di una nuova avventura, l’avvio di un’attiva commerciale. “Nel market si possono trovare principalmente cibi tipici della cucina africana, ma anche prodotti per capelli e per la cura del corpo. L’inaugurazione sarà anche l’occasione per una degustazione di prodotti tipici africani, in particolare ghanesi, quali friday rice e pepper soup”.

A brindare al successo della nuova attività commerciale ci saranno anche le tante persone che negli anni sono state vicine con solidarietà, affetto e amicizia a questa famiglia di migranti. Benedicta ed Emanuel si sono rimboccati le maniche dimostrando di aver vinto la sfida contro il pregiudizio dei ‘migranti fannulloni’.