Il nuovo Comandante dei Carabinieri Abruzzo e Molise visita l’Arma di Campobasso

Il Generale di Brigata Carlo Cerrina, che dal 31 agosto scorso è il nuovo Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, ha visitato ieri il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso.

Al suo arrivo nella caserma di via Mazzini, sede del Comando Provinciale, il Generale Cerrina è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Bianchi, unitamente a tutti gli Ufficiali Comandanti dei Reparti della sede e delle Compagnie di Termoli, Larino e Bojano.

Il Comandante Provinciale ha illustrato all’Alto Ufficiale la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e le attività dell’Arma svolte sul territorio della provincia di Campobasso. Il Generale Cerrina ha poi incontrato una rappresentanza di militari dei reparti territoriali e speciali della Provincia, ed i soci dell’associazione nazionale Carabinieri.

Nella circostanza, ha inoltre consegnato un “Encomio Semplice”, concesso dal Comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise al Tenente Giorgio Felici, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso, il quale con il proprio personale e determinante intervento, nel novembre scorso, ha salvato una giovane donna con chiari intenti suicidi.

Ha poi ringraziato tutti i militari per il quotidiano impegno profuso, evidenziando quanto sia “importante e fondamentale la capillare presenza sul territorio da parte dei Carabinieri che con professionalità, non disgiunta da quel peculiare tratto di umanità verso la gente, operano quotidianamente, facendogli così sentire una vicinanza concreta, come avvenuto anche nel corso delle ultime difficili settimane contrassegnate dall’emergenza terremoto nel basso Molise”.