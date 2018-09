Il carabiniere di quartiere in mezzo alle strade: “Vicini ai cittadini”

Una figura amica per le strade della città. È il cosiddetto carabiniere di quartiere, fortemente voluto dal nuovo comandante provinciale dell’Arma di Campobasso, Tenente Colonnello Emanuele Gaeta, nell’ottica del rafforzamento della presenza dei Carabinieri sul territorio.

Per questo la Compagnia di Termoli ha impiegato massicciamente i “carabinieri di quartiere” sulle strade centrali e periferiche del centro molisano.

“Il “servizio di quartiere” – si legge in una nota del comando provinciale – rappresenta per l’Arma dei Carabinieri, la trasposizione del proprio originale modello istituzionale dalla campagna alla città, trasferendo nei quartieri urbani la presenza vigile e rassicurante dei militari che si fermano a parlare con la gente per conoscerne le esigenze e raccoglierne le istanze.

Il rapporto personale e diretto con il cittadino accresce la capacità di ascolto e favorisce la conoscenza e la fiducia reciproca. I carabinieri di quartiere sono dotati, oltre che di un’uniforme caratteristica che li rende facilmente individuabili e riconoscibili, di equipaggiamenti che consentono di esprimere sul campo una capacità tecnologica di grande rilievo, conferendo sul piano operativo un effettivo valore aggiunto ad ogni singolo operatore. Il servizio è particolarmente apprezzato dalla popolazione che vede cosi tangibilmente concretizzarsi il principio di prossimità ai cittadini, tradizionalmente perseguito dall’Arma dei Carabinieri.

I militari, nel basso Molise ma anche nel resto della provincia di Campobasso, continueranno e incrementeranno questa tipologia di attività per consolidare la percezione di sicurezza avvertita dalla comunità”.