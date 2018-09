Lo stand della Fondazione ‘Giovanni Paolo II’ ha riscosso un ottimo successo durante la sua permanenza a Termoli. L’esperienza si è conclusa domenica 2 settembre ed ha permesso a centinaia di persone di confrontarsi con i tecnici e gli specialisti della struttura rimarcando, ancora una volta, l’importanza di queste occasioni per la prevenzione e la difesa della salute.

Le attività sanitarie fornite sono state diverse ed i professionisti hanno annunciato l’apertura di un nuovo centro medico polispecialistico lungo Corso Nazionale a Termoli. Un’opportunità unica che ha l’obiettivo di garantire un punto di riferimento per una vasta gamma di servizi medici, in un mondo dove l’innovazione della medicina va a ritmo spedito. Il progetto nasce dalla sinergia tra la struttura d’eccellenza molisana e la Fondazione del Policlinico Gemelli IRCSS che, da qualche mese, ha assunto il coordinamento e la direzione della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso.

La popolazione del Molise potrà fare affidamento sui professionisti romani che, in sinergia con i medici molisani, saranno in grado di garantire servizi di alta qualificazione in campo assistenziale che accresceranno lo sviluppo della Regione, soprattutto in un periodo in cui la sanità è messa a dura prova dai tagli dei fondi destinati a questo settore.

Ottimo il riscontro della popolazione che ha reagito in maniera positiva alla notizia dell’imminente apertura della nuova clinica. “Conosco bene l’eccellenza della Cattolica – ha commentato la signora Maria – Sono molto contenta che qui nella nostra città ci saranno gli specialisti del Gemelli e della Fondazione di Campobasso. L’eccellenza è a casa nostra” a cui si è aggiunto l’intervento del signor Nicola “Io ho avuto diverse esperienza al Gemelli di Roma, e conosco bene la qualità delle prestazioni erogate, sono davvero felice di avere a due passi da casa uno dei migliori ospedali d’Europa”.