Festival del cinema, modella molisana Greta Ferro tra le star di Venezia

Capelli mossi, con onde morbide e naturali, rossetto rosso, un filo di mascara su un incarnato perfetto, un vestito mozzafiato: corto e seducente. La modella molisana Greta Ferro ha stregato più di qualcuno ieri sera – 31 agosto – sul red carpet di Venezia, tra vip e divi internazionali per l’inaugurazione della 75esima edizione della Mostra del Cinema organizzata dalla Biennale di Venezia. E’ uno degli appuntamenti più importanti del settore, con registi e attori da tutto il mondo. I più ammirati dell’edizione 2018 sono stati Lady Gaga, Bradley Cooper, Vanessa Redgrave, Natalie Portman, Dakota Fanning, Emma Stone e il ‘nostro’ Alessandro Gassmann.

22 anni e studentessa di Economia alla Bocconi, Greta Ferro a Venezia è stata scelta come testimonial da Armani. Bellezza molisana tra le bellezze internazionali, sulla passerella è riuscita a non far trapelare la forte emozione di vivere un sogno. Anzi, non è sembrata per nulla intimidita di fronte ai flash dei fotografi e dalla presenza dei principali rappresentanti del cosidetto star system mondiale. Una conferma per questa stella nascente della moda italiana, in grado di bruciare le tappe e scelta già per sfilare, a distanza di un anno dal debutto, dalle più importanti case di moda del mondo. Un orgoglio per il Molise, dunque.