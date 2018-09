Qualcuno ci era cascato ed era felice di sapere che proprio lei, la modella da 19 milioni di followers e un cognome impronunciabile, aveva apprezzato il Molise tanto da passarci le vacanze. Ma poi la delusione era arrivata, poco dopo. Quando tutto si era rivelato un gioco – l’ennesimo – che il conduttore piemontese di “E poi c’è Cattelan a teatro” aveva montato per aprire la nuova edizione del suo programma. E anche la Regione, tramite il profilo Instagram, aveva scoperto l’esistenza di una pagina falsa, tanto da sporgere una denuncia.

Ma il Molise con Cattelan diventa spesso al centro delle sue simpatiche e per niente banali interviste, come quando aveva invitato un molisano d’origine, l’attore Elio Germano per lanciare l’appello alla ricerca di Ignazio, un telespettatore molisano appunto.

E allora, proprio perché Alessandro Cattelan ne parla spesso ma non l’ha mai visitata, l’occasione di un nuovo coinvolgimento della regione Molise potrebbe invece trasformarsi in un invito allo stesso presentatore. “Alessandro, potresti visitare il Molise, dal mare alle montagne, passando per girasoli e pale eoliche, e scoprire davvero che non solo esiste, ma è perfetta per le vacanze e anche bella da visitare. Così magari, in futuro in tv ne potrai parlare ancora, dopo averla vista davvero e magari invitare i tuoi ospiti a fare un viaggetto”. E chissà mai se un giorno, tra i borghi e i girasoli Alessandro Cattelan non arrivi davvero.