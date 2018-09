Dopo Liscione e Sente, a rischio pure ponte sulla Trignina: velocità ridotta e traffico vietato ai camion

È una delle infrastrutture viarie molisane tenute sotto controllo dopo lo sciame sismico iniziato il 14 agosto in provincia di Campobasso e il crollo del ponte Morandi di Genova: la Trignina, arteria fondamentale e percorsa ogni giorno da auto e mezzi pesanti diretti verso l’Abruzzo, ma anche teatro di incidenti (in foto uno dei più recenti, ndr). A volte mortali. La Trignina – non a caso – è stata definita una delle strade ‘killer’.

Da domani – 24 settembre – ci saranno delle limitazioni per percorrere il ponte sul fiume Trigno che si trova sulla provinciale 15 in agro del comune di San Giovanni Lipioni. La Provincia di Campobasso, ente competente per l’opera, ha stabilito in una apposita ordinanza che si potrà viaggiare al massimo a 30 km orari, sarà vietato il sorpasso e sarà obbligatorio transitare sul ponte ad una distanza di sicurezza di 100 metri. Sarà invece vietato il transito ai mezzi pesanti con una portata superiore alle 31 tonnellate.

Limitazioni rese necessaria dopo il sopralluogo svolto lo scorso 5 settembre dall’ingegnere Antonio Plescia che ha messo in luce le scarse condizioni di sicurezza di quel tratto della strada, le condizioni di manutenzione e transitabilità del ponte evidenziando la mancata idoneità del guard-rail.

Dunque misure precauzionali prese in attesa dei lavori necessari per il ripristino della sicurezza dell’arteria.

Questo è il terzo ‘verdetto’ che interessa i ponti della nostra regione: nell’ultimo mese è stato chiuso il viadotto Sente di Agnone e sono state imposte delle limitazioni ai viadotti sulla diga del Liscione.