Il governo Frattura l’aveva quasi soppresso riducendo drasticamente i contributi stanziati dalla Regione Molise. L’Iresmo, l’Istituto regionale per gli studi storici del Molise ‘Vincenzo Cuoco’ istituto con una legge regionale nel 1977 con la missione di promuovere, svolgere e coordinare ricerche, studi e pubblicazioni sulla storia e la cultura della regione Molise dalle origini ai nostri giorni.

Dopo gli ultimi anni di stop dovuti ad una vacatio istituzionale, l’ente sub-regionale prova a ripartire con una serie di progetti e una nuova governance guidata dalla presidente Nella Rescigno, mentre il professore dell’Università del Molise Giuseppe Pardini è a capo del Comitato scientifico dell’istituto che ha sede in via Milano, all’interno dell’Ex Gil di Campobasso.

“Vogliamo ripartire con uno spirito nuovo e alla luce di 40 anni di storia”, ha dichiarato la Rescigno che ha delineato nella conferenza stampa che si è svolta questa mattina – 24 settembre – a Palazzo Vitale i programmi del prossimo triennio. L’ente sarà aperto alle scuole e alla società civile perché “riteniamo che la storia abbia un ruolo importante e contribuisca la formazione dell’identità storica dei nostri giovani”.

Per questo saranno organizzati bandi di ricerca, borse di studio, si cercherà di riaprire al pubblico la biblioteca dell’ente, oltre a instaurare un rapporto più saldo con le scuole molisane. L’Iresmo sarà più presente anche sui mezzi di comunicazione tradizionali e sui social network come Facenokk e Twitter per essere più vicino ai giovani.

Il nuovo corso dell’Istituto culturale sarà anche contraddistinto da un rapporto più stretto con gli enti locali che, come ha detto il professore Pardini, “hanno mille risorse dal punto di vista storico. In questo modo riusciamo a valorizzare la cultura molisane e a far conoscere personaggi come Jacovitti e Masciotta che sono poco noti agli stessi molisani”. Un altro degli obiettivi sarà quello di far conoscere la cultura molisana fuori dalla nostra regione.

Ma la strada appare in salita perchè come il suo predecessore Paolo di Laura Frattura anche il presidente Donato Toma, presente alla conferenza stampa, è sembrato poco convinto dell’utilità dell’ente. Tanto che non si è sbilanciato sui fondi che verranno erogati in futuro. L’ex governo di centrosinistra, ad esempio, aveva aveva deciso di chiudere i ‘rubinetti’ dei finanziamenti all’ente, passati da 200mila a 30mila euro, e dunque costringendolo quasi alla morte.

“Valuteremo se mantenere o chiudere l’Iresmo – le parole shock di Toma – e porterò questa questione all’attenzione della giunta. Purtroppo l’Iresmo sembra una monade sospesa, è un ente che non è in rete con nessuno degli altri enti che si occupano di cultura nella nostra regione né con la Fondazione Molise cultura né con l’Assessorato regionale alla Cultura Inoltre realizzare studi fine a se stessi non serve a nessuno. Quindi l’erogazione di un eventuale contributo dipenderà dai risultati che sono stati raggiunti”. Il presidente infatti ha deciso di avviare una nuova politica: verifiche periodiche per valutare l’operato della sua squadra di governo e degli enti sub-regionali. “Monitoreremo l’Iresmo, Molise cultura, Finmolise e tutti gli altri enti regionali, oltre ai miei assessori per vedere se sono stati raggiunti gli obiettivi”.